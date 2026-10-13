Gobierno tras accidentes fatales: Queremos que Codelco sea rentable, pero primero es la seguridad

Ante el fallecimiento de tres trabajadores durante la última semana, el Gobierno afirmó que la prioridad del funcionamiento de Codelco debe ser la seguridad de las operaciones por sobre la rentabilidad.

La empresa estatal enfrenta diversos cuestionamientos, con la muerte de un trabajador en un accidente en Radomiro Tomic, nuevos antecedentes de sobreproducción y el fallecimiento de dos trabajadores por un alud en El Teniente.

"Lo que le hemos pedido al directorio es que tome todas las medidas para asegurar el funcionamiento. Queremos que la operación sea segura y rentable, pero primero es la seguridad", dijo este martes el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

"Hoy día, después del accidente, Sernageomin es el que está instruyendo todas las acciones a seguir, la Dirección del Trabajo ha dado también algunos dictamenes y estamos en el periodo de investigación interna y posteriormente investigación externa", añadió el secretario de Estado.

El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, aseveró, en tanto, que "la minería tiene que revisar sus relaciones con los mandantes, con los subcontratados y con los tercerizados".

"Los que han fallecido son de empresas tercerizadas, y las mandantes -no solamente Codelco, sino que las empresas privadas- para delegar responsabilidades contratan a un tercero, y ese tercero, para bajar costos y tener utilidades, quita derechos y también implementos y eso es un problema grave", advirtió el dirigente.

Nuevo accidente en Illapel

En tanto, durante esta jornada, un trabajador falleció en una mina de Illapel tras caer a una máquina chancadora.

El hecho ocurrió en el sector de Aucó cerca de las 09:30 horas, cuando el hombre de 66 años perdió el equilibrio al interior de la Planta de Procesamiento de Minerales Nueva California.

Producto de esta caída, el hombre fue alcanzado por material rocoso que estaba en proceso de chancado, falleciendo en el lugar, motivando la presencia de Carabineros y también de inspectores de la Dirección del Trabajo, quienes ordenaron la suspención de faenas "hasta que se acredite que existen las condiciones de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores".