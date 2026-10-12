Fiscalía: Aplastamiento fue la causa de muerte de los trabajadores tras avalancha en El Teniente

La causa de muerte de los dos subcontratistas de la mina El Teniente que fueron víctimas de una avalancha de nieve y lodo fue aplastamiento, estimó el Ministerio Público.

El fatal incidente ocurrió durante la tarde del domingo en el sector Cráter Norte, mientras cuatro trabajadores realizaban labores de limpieza en uno de sus caminos.

Horas después del alud, Codelco confirmó que dos de ellos perdieron la vida: Guillermo Guajardo y Diego Ponce, de 53 y 34 años, respectivamente. Ambos trabajaban para la empresa subcontratista San Lorenzo, que a su vez presta servicios a la empresa contratista Aura.

El fiscal adjunto José Villacura detalló: "Se encontraban cuatro personas efectuando labores de limpieza en caminos nevados, principalmente, con una motoniveladora y una camioneta".

"Aproximadamente, a las 13:00 horas, se encontraban fuera de dicho vehículo, en un instante que -posiblemente- se estaban preparando para almorzar. Y, en un momento dado, hubo un deslizamiento de nieve; eso es lo oficial", sostuvo.

"En cuanto a la causa de muerte -a falta de diligencias del Servicio Médico Legal (SML), primordialmente-, sería por la causa del arrastre con la nieve y el aplastamiento que conlleva", señaló Villacura.

Los cuerpos de los trabajadores se encuentran en la sede del SML de Rancagua para ser entregados a sus familiares, que criticaron la falta y la demora de información proporcionada por Codelco el día de los hechos.

PDI desplegó peritos fotográficos y planimétricos

En tanto, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua, subprefecto Juan Reyes, explicó el trabajo que desarrolló la policía en el lugar del accidente.

"Personal especializado de la Brigada, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Regional de Rancagua y peritos fotógrafos y planimétricos, realizaron un arduo trabajo de fijación del sitio del suceso para establecer las circunstancias en las cuales ocurrió", dijo.

"En la posta Sewell, personal de la unidad también realizó el reconocimiento externo de los cuerpos, pudiendo establecer que no presentaban lesiones externas atribuibles a la acción de terceros", señaló.

Comisión de Minería cuestiona protocolos

En tanto, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, Cristián Tapia (Ind-PPD), exigió el esclarecimiento de las condiciones laborales y de seguridad bajo las cuales estos trabajadores contratistas perdieron la vida.

"Bastante preocupantes las circunstancias en que ocurren los hechos: ¿qué pasó con las medidas de prevención y los protocolos?, ¿se sabía que ahí había una cantidad de nieve donde ellos transitaban? Si la operación estaba detenida producto del mal tiempo, ¿por qué andaban haciendo las inspecciones?", cuestionó el parlamentario.

De acuerdo con el titular de la comisión legislativa, resulta prioritario esclarecer si existían alertas técnicas sobre la acumulación de nieve y hielo en la ruta transitada y cuáles fueron los resguardos preventivos específicos destinados a proteger la integridad de los operarios.

Otro de los puntos centrales abordados por el legislador apunta a la estructura laboral y la supervisión de las empresas tercerizadas dentro del yacimiento cuprífero.

"¿Qué pasa con la empresa contratista? Porque hay una empresa contratista y una empresa subcontratista. La verdad es que hay muchas interrogantes", puntualizó el Tapia, que concluyó que es indispensable transparentar tanto la orden técnica que derivó en la inspección durante la emergencia climática como el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y protocolos de emergencia por parte de Codelco y las empresas involucradas.