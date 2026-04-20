Expresidenta del TC: "Yo no veo ninguna posibilidad de impugnar el proyecto de reconstrucción"

La abogada Marisol Peña, exministra y expresidenta del Tribunal Constitucional, conversó con Cooperativa sobre la constitucionalidad de leyes "misceláneas" y lo que podría pasar con el bullado proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el que la oposición ha planteado llegar al TC para frenarlo.

Si bien, el Gobierno aún no presenta el Plan Nacional de Reconstrucción, ha trascendido que contará de unas 40 medidas enfocadas en cinco ejes: Competitividad tributaria, con la rebaja al impuesto corporativo, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y la contención del gasto público.

Ante esto, la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo aseveró que "yo no veo ninguna posibilidad de impugnar el proyecto de ley de reconstrucción que anunció el Presidente de la República la semana pasada ante el Tribunal Constitucional".

"El TC ha declarado a lo largo de su historia inconstitucionales este tipo de leyes. (Sin embargo) no las ha declarado inconstitucionales porque aborden distintas materias —que es lo propio de lo que uno entendería como una ley miscelánea—; un proyecto de ley puede, efectivamente, abordar distintas materias. Lo que ha declarado inconstitucional el TC es que, cuando se abordan ciertas materias que son distintas, no se vaya a incurrir en una infracción a las 'ideas matrices' o fundamentales del proyecto", explicó.

"No me parece que pudieramos considerarlo inconstitucional"

En ese sentido, planteó sobre la iniciativa del Ejecutivo:"Sabemos que son 40 medidas, de las que más o menos 20 o 25 se han dado a conocer y tiene relación con temas tributarios. Entonces, podríamos decir preliminarmente que es un proyecto de ley que aborda diversas materias y que parece tener una idea matriz que es propender a la reconstrucción nacional".

"No me parece a mí que prima facie o a priori pudiéramos considerarlo inconstitucional", afirmó.

Peña recordó que en 2024, tras el megaincendio de Viña, el Gobierno de Boric impulsó y el Congreso aprobó la ley 21.681, "sin que nadie objetara", un fondo de emergencia que también incluía materias tributarias.

"Los abogados tenemos un dicho: 'Donde existe la misma razón, la misma disposición'. Si ese proyecto de ley -considerado bajo la perspectiva que explico como misceláneo- no se impugnó en inconstitucionalidad, ¿qué tendría de diferente este proyecto de ley también llamado de reconstrucción que aborda distintas materias?", planteó.

"Las ideas matrices o fundantes del proyecto (del actual Gobierno) las vamos a encontrar siempre en la fundamentación del mensaje presidencial respectivo. O sea, —yo al menos me voy a fijar particularmente en la fundamentación del proyecto, porque ahí va a estar explicado supuestamente de qué modo cada una de estas 40 medidas podrían tributar a la reconstrucción proveyendo recursos necesarios para generar una mayor caja fiscal", concluyó.

Experto advierte "peligrosidad" de leyes misceláneas

El abogado Javier Couso, director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales y académico de derecho constitucional, advirtió en Cooperativa la "peligrosidad" de las denominadas leyes "misceláneas".

"Estas han sido objeto de debate transversalmente en las democracias contemporáneas desde hace mucho tiempo. Los valores que están detrás de evitar estas leyes ómnibus o misceláneas es nada menos que la transparencia, la deliberación democrática y también la técnica legislativa; que las leyes salgan bien hechas", planteó el experto.

En ese sentido, explicó que "cuando uno combina que una ley tenga muchos temas e incidentalmente, además, tiene 'discusión inmediata' —que significa una tramitación muy rápida—, es imposible que el legislador tenga la posibilidad de convocar a todos los actores que van a ser afectados por una determinada ley".

"Lo que se sacrifica es la calidad del debate democrático sobre esa ley y, no menos importante, la calidad técnica. Se legisla "a matacaballo", en otras palabras; se legislan demasiadas materias simultáneamente, se omiten trámites muy importantes (...) En síntesis: por razones de calidad de la deliberación democrática y calidad de la técnica legislativa son extremadamente peligrosas estas leyes misceláneas.", aseguró.

Por ello, en base al proyecto del Gobierno, Couso sostuvo que "yo distinguiría las cuestiones que son realmente urgentes de emergencia de las de largo plazo".

"No parece aconsejable leyes que van a tener efectos permanentes en términos de cómo se recauda. Hay razonables dudas, el Fondo Monetario Internacional ha planteado sobre si se va a poder, solo con mayor recaudación, recuperar lo que se va a dejar de adquirir por parte del fisco en términos de recaudación tributaria", aseguró.

Asimismo, indicó que "como se puede ver, uno empieza a hablar un poco acerca de uno de los aspectos -por supuesto no tenemos el proyecto, estamos un poco especulando- pero si las cuestiones vienen como se ha dicho por la prensa, parece ser demasiado miscelánea".