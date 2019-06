Sindicatos: El daño que se está haciendo a Chuquicamata es sólo por tozudez

Las directivas de los sindicatos de Chuquicamata en huelga aseguraron que el daño que se le está haciendo al yacimiento es producto de la tozudez de los directivos de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y el Gobierno que se niegan a dejar participar a los trabajadores.

A través de un comunicado, los trabajadores insistieron en que "nuestra lucha y nuestro rechazo no es por plata, no es por un bono, es por reconocimiento y dignidad".

"Queremos diálogo y participación, el cumplimiento a nuestro contrato colectivo, el respeto al beneficio de salud y a los funcionarios del hospital, un futuro en igualdad para los trabajadores que han llegado, como un egreso digno para quienes culminan su vida laboral", destacaron los funcionarios de la cuprífera estatal.

En esa línea, apuntaron al presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, al gerente general de la división Chuquicamata, Mauricio Barraza, y al ministro de Minería, Baldo Prokurica, como la piedra de tope para continuar al diálogo al decir que han hecho su "máximo esfuerzo".

"Máximo esfuerzo será cuando nos escuchen, cuando comprendan y acepten que el daño que hoy se está haciendo a Chuquicamata, es solamente por la tozudez de no dejar participar a los trabajadores(as) (...) Dialogar con los trabajadores (as) no tiene costos, como sí lo tienen las pérdidas de la fundición, responsabilidad, que sabemos, es exclusiva de esta administración. Y un costo mayor sería insistir cerrándose a buscar una solución en conjunto con los sidnciatos", resaltaron los líderes gremiales.

Los trabajadores sindicalizados de Chuquicamata cumplieron este sábado su segundo día de huelga con diversas actividades en Calama, una de ellas una intervención en el mall de la ciudad nortina.