Representantes de SpaceXAI -la división de inteligencia artificial de la empresa creada por Elon Musk- sostuvieron una reunión con la ministra de Energía, Ximena Rincón, para abordar cómo sus herramientas pueden ayudar en el rubro con análisis de datos, eficiencia, fiscalización y atención ciudadana.

Según El Mercurio, la delegación de SpaceXAI viajó al país en octubre y fue integrada por Neil Perkins, de Relaciones Gubernamentales Globales; Gabriela Castillo Madrid, abogada y jefa de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas; y Wifredo Fernández, estratega de Politicas Públicas.

En la cita, además de Rincón, estuvo Pablo del Canto, jefe de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía. "Fue una reunión de lobby regulada y habitual como muchas otras que tenemos", explicó la exlíder de Demócratas y exministra de Michelle Bachelet.