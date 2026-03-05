Estudio ubica a Chile entre los países más seguros ante una eventual Tercera Guerra Mundial

Chile fue incluido entre los países que ofrecerían mayores condiciones de seguridad ante un eventual escenario de Tercera Guerra Mundial, de acuerdo con un análisis realizado por el medio británico Mirror en 2024, que en los últimos días volvió a circular en redes sociales.

La publicación ha retomado notoriedad en medio de la escalada del conflicto armado que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, enfrentamiento que deja hasta ahora 787 personas fallecidas, según el balance más reciente de la Media Luna Roja iraní.

Entre las víctimas figura Alí Jameneí, líder supremo de Irán, cuya muerte fue atribuida por las Fuerzas de Defensa de Israel a "una operación precisa y a gran escala" ejecutada por su Fuerza Aérea.

El análisis sostiene que la posición de Chile dentro del listado se explica por distintos factores, entre ellos su distancia geográfica de los principales focos de conflicto internacional. A ello se suman elementos como la disponibilidad de recursos naturales, el acceso a agua y la capacidad de producción de alimentos, los cuales podrían resultar clave en situaciones de supervivencia.

El listado también incorporó a Nueva Zelanda, Islandia y Fiyi como los países considerados entre los más seguros ante un eventual conflicto global.