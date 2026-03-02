Ex Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el segundo pago y cuál es el monto?

Desde este lunes 2 de marzo comienza el pago correspondiente al segundo grupo del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio conocido anteriormente como Bono Marzo y que se entrega cada año a familias que cumplen determinados requisitos.

El Instituto de Previsión Social informó que el proceso se desarrolla en tres fechas distintas. El primer grupo recibió el dinero a partir del 16 de febrero e incluyó a personas con Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, cuyos pagos habituales se realizaron entre el 14 y el 28 de ese mes.

En esta segunda etapa, el aporte está dirigido a quienes reciben Subsidio Familiar, Chile Solidario o Ingreso Ético Familiar entre el 2 y el 13 de marzo. También contempla a pensionados del IPS que tengan cargas familiares acreditadas.

El monto asciende a 66.834 pesos y se entrega por carga familiar o por familia, según corresponda. No es necesario postular, ya que el pago se asigna de manera automática a quienes cumplen las condiciones establecidas.

Las personas pueden revisar si forman parte de este grupo a través de los sitios aportefamiliar.cl y chileatiende.cl, además del Call Center 101.

La última fecha programada para el pago es el 16 de marzo, cuando se incorporará a trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas. El beneficio cuenta con un plazo de nueve meses para ser cobrado desde su emisión.