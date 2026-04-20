¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Chile?: Mayo marca el inicio

En lo que va de 2026, el calendario de feriados ya comenzó a configurarse con los primeros descansos del año, tras el reciente fin de semana largo de Semana Santa. Sin embargo, aún quedan varias fechas que permitirán nuevas pausas en la rutina durante los próximos meses.

En Chile existen 16 feriados de carácter nacional a lo largo del año, de los cuales aún quedan 13 jornadas festivas. Este calendario dará paso a cinco fines de semana largos para 2026.

El primero se concretará el viernes 1 de mayo, con motivo del Día Nacional del Trabajo, feriado irrenunciable que permitirá un descanso extendido.

Más adelante, habrá otro fin de semana largo que finalizará el lunes 29 de junio por la celebración de San Pedro y San Pablo. En septiembre, las Fiestas Patrias contemplarán tres días consecutivos de descanso, entre el viernes 18 y el domingo 20.

En octubre, el único fin de semana largo se dará con el lunes 12, fecha en que se conmemora el Encuentro de Dos Mundos, y finalmente, el último descanso extendido del año comenzará el viernes 25 de diciembre, con la celebración de Navidad.

Feriados y fines de semana largos 2026