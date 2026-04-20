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Tópicos: País | Festivos

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Chile?: Mayo marca el inicio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En Chile existen 16 feriados de carácter nacional a lo largo del año, de los cuales aún quedan 13 jornadas festivas.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Chile?: Mayo marca el inicio
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En lo que va de 2026, el calendario de feriados ya comenzó a configurarse con los primeros descansos del año, tras el reciente fin de semana largo de Semana Santa. Sin embargo, aún quedan varias fechas que permitirán nuevas pausas en la rutina durante los próximos meses.

En Chile existen 16 feriados de carácter nacional a lo largo del año, de los cuales aún quedan 13 jornadas festivas. Este calendario dará paso a cinco fines de semana largos para 2026.

El primero se concretará el viernes 1 de mayo, con motivo del Día Nacional del Trabajo, feriado irrenunciable que permitirá un descanso extendido.

Más adelante, habrá otro fin de semana largo que finalizará el lunes 29 de junio por la celebración de San Pedro y San Pablo. En septiembre, las Fiestas Patrias contemplarán tres días consecutivos de descanso, entre el viernes 18 y el domingo 20.

En octubre, el único fin de semana largo se dará con el lunes 12, fecha en que se conmemora el Encuentro de Dos Mundos, y finalmente, el último descanso extendido del año comenzará el viernes 25 de diciembre, con la celebración de Navidad.

Feriados y fines de semana largos 2026

  • Viernes 1 de mayo: Día Nacional del Trabajo (Irrenunciable).
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.
  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
  • Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
  • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).
  • *Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota).
  • *Jueves 20 de agosto: Nacimiento del Prócer de la Independencia (Comunas de Chillán y Chillán Viejo).

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