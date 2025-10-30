Gobierno anuncia "peaje a luca" por fin de semana largo: Revisa horarios y rutas

El Gobierno anunció un plan de contingencia por el fin de semana largo que se extenderá entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre, debido a los feriados del Día de las Iglesias Evangélicas y el Día de Todos los Santos.

El objetivo es facilitar los desplazamientos y reducir la congestión en las principales carreteras del país, por lo que se implementará la medida del "peaje a luca" ($1.000) para promover viajes en horarios de menor tráfico.

De acuerdo con las proyecciones, se espera la salida de más de 450 mil vehículos desde la Región Metropolitana y el retorno de cerca de 423 mil. Los mayores flujos se concentrarán durante la tarde del jueves y el regreso del domingo.

¿Dónde y en qué horario se aplicará el peaje a luca?

Jueves 30 de octubre: de 07:00 a 13:00 horas en Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata), Ruta 5 Sur (peaje Nueva Angostura, ambos sentidos) y Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos).

en Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata), Ruta 5 Sur (peaje Nueva Angostura, ambos sentidos) y Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, ambos sentidos). Viernes 31 de octubre: de 07:00 a 10:00 horas en Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas, ambos sentidos).

en Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas, ambos sentidos). Domingo 2 de noviembre: de 07:00 a 12:00 horas en Ruta 68 (Lo Prado y Zapata hacia Santiago), Ruta 5 Norte (Las Vegas, ambos sentidos) y Ruta 5 Sur (Angostura, ambos sentidos).

El plan también contempla una rebaja del 50% para camiones de dos o más ejes que circulen en horario de madrugada —entre las 00:00 y las 07:00 horas— en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur durante los días de mayor flujo vehicular.

Además, se establecerán restricciones al tránsito de camiones para evitar congestión:

Jueves 30: Entre las 12:00 y 19:00 horas en Ruta 68 (entre Vespucio y el enlace Algarrobo), Ruta 5 Sur (entre Calera de Tango y Pelequén), Acceso Sur (entre Vespucio Sur y el empalme con la Ruta 5) y Ruta 5 Norte (entre Lo Pinto y Llay Llay).

en Ruta 68 (entre Vespucio y el enlace Algarrobo), Ruta 5 Sur (entre Calera de Tango y Pelequén), Acceso Sur (entre Vespucio Sur y el empalme con la Ruta 5) y Ruta 5 Norte (entre Lo Pinto y Llay Llay). Viernes 31: Entre las 09:00 y 15:00 horas , en las mismas rutas.

, en las mismas rutas. Domingo 2: Entre las 12:00 y 19:00 horas en Ruta 68 (entre el enlace Algarrobo y Vespucio) y Ruta 5 Norte (entre Lo Pinto y Llay Llay, en dirección al sur).

En paralelo, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez activó su plan de contingencia ante el aumento de pasajeros previsto para el fin de semana largo. La terminal aseguró la operatividad total de estacionamientos, terminal de buses y sistemas de control y seguridad.

Las autoridades reiteraron el llamado al autocuidado y la conducción responsable, recordando que en Chile mueren en promedio cuatro personas al día por accidentes de tránsito. Insistieron en respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al conducir, no manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas y asegurar que los niños viajen siempre en sus sistemas de retención infantil.