País | Festivos | Fiestas Patrias

Desbordes: "No son patriotas los que siembran la división o promueven la violencia"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Al inaugurar las fondas del Parque O'Higgins, el alcalde de Santiago reivindicó el rol que jugó en los días del estallido social, cuando lideraba a RN.

Con alusiones a la campaña presidencial en curso, puso foco "en el centro" y se pronunció en contra de la derecha e izquierda extremas: "No somos cobardes por atrevernos a dialogar".

Desbordes:
 ATON

Como anfitrión del evento, Desbordes hizo llamados al respeto y al orden cuando algunos asistentes pifiaron a Gabriel Boric.

En medio de la inauguración oficial de las fondas del Parque O'Higgins, en Santiago, donde sirvió de anfitrión, el alcalde Mario Desbordes entregó un discurso lleno de mensajes políticos, alusivos a hitos del pasado reciente y de la carrera presidencial en curso.

En un pasaje de su alocución, el jefe comunal -cercano a Evelyn Matthei- afirmó que estar enfocado "en el centro... en el centro de Santiago".

También tuvo palabras para recordar y reivindicar su rol durante el estallido social, cuando era presidente de Renovación Nacional, y condenar el actuar de los dos "extremos": el que negaba las reivindicaciones sociales legítimas de la revuelta, y el que validaba el uso político de la violencia.

"Frente a la discordia y la división tenemos que recuperar la unidad y el verdadero patriotismo, que -como nos advertía el Presidente Piñera- 'nunca nace del odio ni del egoísmo, siempre brota del amor y de la solidaridad'... No son patriotas los que siembran la división o promueven la violencia, no son valientes los que tiran mólotov, los que queman iglesias o saquean locales. No somos cobardes por atrevernos a dialogar, por habérnosla jugado por una salida pacífica a una crisis que tuvo a nuestra democracia al borde del precipicio y en la que nos tocó estar presentes junto al actual Presidente de la República (Gabriel Boric) cuando ambos éramos diputados", señaló.

"(Aquéllos) fueron tiempos duros para Santiago y para Chile entero, en los que un extremo sólo veía violencia y hasta hoy niega que cientos de miles de personas se manifestaban pidiendo cambios, mientras el otro extremo negaba la violencia irracional que destruía, quemaba y saqueaba y sólo veía la manifestación pacífica", criticó.

"Valientes son los que confían en Chile y confían en su pueblo", agregó Desbordes, que hizo llamados al respeto y al orden cuando alguna parte de la concurrencia pifió a Gabriel Boric al ser mencionado.

 


