Gobierno pone en marcha el plan "Un 18 Seguro" para Fiestas Patrias

El Gobierno puso en marcha el plan "Un 18 Seguro", con el que busca reforzar la seguridad y el orden público durante las próximas celebraciones de Fiestas Patrias.

El plan, que fue coordinado en una reunión de subsecretarios en La Moneda, incluye medidas como un peaje a 1.000 pesos en las rutas 68 y 5, despliegue de policías y seguridad municipal en zonas conflictivas, 8.000 controles de alcotest y narcotest a nivel nacional, y refuerzo en los equipos de salud.