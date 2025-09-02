Síguenos:
Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

Gobierno pone en marcha el plan "Un 18 Seguro" para Fiestas Patrias

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El Gobierno puso en marcha el plan "Un 18 Seguro", con el que busca reforzar la seguridad y el orden público durante las próximas celebraciones de Fiestas Patrias.

El plan, que fue coordinado en una reunión de subsecretarios en La Moneda, incluye medidas como un peaje a 1.000 pesos en las rutas 68 y 5, despliegue de policías y seguridad municipal en zonas conflictivas, 8.000 controles de alcotest y narcotest a nivel nacional, y refuerzo en los equipos de salud.

