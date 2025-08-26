Síguenos:
Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

La Pampilla 2025: artistas y precios confirmados

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La celebración dieciochera más grande de país mantendrá su entrada general en apenas 2.000 pesos.

La Pampilla 2025: artistas y precios confirmados
 ATON archivo
La Municipalidad de Coquimbo anunció la parrilla de artistas que dará vida a la Pampilla 2025, "la fiesta más grande de Chile", con motivo de las Fiestas Patrias de este año: el evento, que se inaugurará el 16 de septiembre, se extenderá hasta el día 21.

En la presentación, la comuna destacó que habrá artistas locales, nacionales e internacionales en sus dos escenarios principales: Monumental y La Pérgola.

Pampilla 2025: artistas confirmados

Escenario Monumental

  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Tres
  • Inti Illimani
  • Jere Klein
  • Bayron Fire
  • Macha y el Bloque Depresivo
  • Los Pincheira del Sur
  • Los Vikings 5
  • Santa Feria
  • Lucky Brown
  • María José Quintanilla
  • Red Bull Batalla de Exhibición

La animación de este escenario estará a cargo de Emilia Dides y Mario Cisternas.

Escenario La Pérgola

  • Los Charros de Lumaco
  • Pablo Chill-E
  • Pablito Pesadilla
  • Grupo Maihuén de Los Ángeles
  • Erick Berríos
  • Franco El Gorila
  • Axé Bahía
  • Los Pachangos
  • Los Gatos Buenos
  • Agua Santa
  • Viejos Negros
  • Charly y su nueva Albacora
  • Jorge Alis

La encargada de animar este segmento será Nabila del Mar.

Precios populares y accesibilidad

Con el objetivo de mantener el carácter familiar y accesible de la fiesta, Coquimbo  determinó mantener los precios del año anterior, es decir una entrada general de 2.000 pesos, vehículo con conductor por 10.000 pesos y gratuidad para menores de 10 años, mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten su credencial.

