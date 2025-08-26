La Pampilla 2025: artistas y precios confirmados
La celebración dieciochera más grande de país mantendrá su entrada general en apenas 2.000 pesos.
La celebración dieciochera más grande de país mantendrá su entrada general en apenas 2.000 pesos.
La Municipalidad de Coquimbo anunció la parrilla de artistas que dará vida a la Pampilla 2025, "la fiesta más grande de Chile", con motivo de las Fiestas Patrias de este año: el evento, que se inaugurará el 16 de septiembre, se extenderá hasta el día 21.
En la presentación, la comuna destacó que habrá artistas locales, nacionales e internacionales en sus dos escenarios principales: Monumental y La Pérgola.
Escenario Monumental
La animación de este escenario estará a cargo de Emilia Dides y Mario Cisternas.
Escenario La Pérgola
La encargada de animar este segmento será Nabila del Mar.
Con el objetivo de mantener el carácter familiar y accesible de la fiesta, Coquimbo determinó mantener los precios del año anterior, es decir una entrada general de 2.000 pesos, vehículo con conductor por 10.000 pesos y gratuidad para menores de 10 años, mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten su credencial.