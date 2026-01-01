Desbordes entrega balance positivo tras show de Año Nuevo en la Torre Entel

Un positivo balance realizó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, tras el show de Año Nuevo en la Torre Entel, evento que regresó al centro de la capital luego de siete años y que reunió a cientos de miles de personas.

De acuerdo con el municipio, la actividad se desarrolló sin incidentes graves, gracias a un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Santiago, Entel, Carabineros y la Delegación Presidencial.

"El balance es bastante positivo. No hubo situaciones que lamentar", señaló el alcalde, quien estimó una asistencia cercana a las 300 mil personas en el entorno inmediato de la torre y sobre 500 mil en el perímetro exterior.

La autoridad destacó además el operativo de limpieza y normalización del tránsito. "Hemos retirado ya 120 toneladas de basura y a las 5:30 de la mañana estuvo normalizado el tránsito", indicó.

Desde el municipio detallaron que en las labores participaron más de 200 funcionarios, apoyados por maquinaria pesada, y que la cantidad de residuos superó en cerca de 50 toneladas los registros de eventos anteriores.