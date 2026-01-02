Hombre mató a su tío durante celebración del Año Nuevo en Valparaíso
El crimen ocurrió la madrugada del jueves en el sector de Playa Ancha.
El crimen ocurrió la madrugada del jueves en el sector de Playa Ancha.
El Juzgado de Garantía de Valparaíso amplió hasta el sábado la detención de un sujeto acusado matar a puñaladas a su tío en una vivienda del sector de Playa Ancha, durante las celebraciones de Año Nuevo.
De acuerdo a la información policial, el crimen ocurrió en horas de la madrugada del jueves en un inmueble de calle Rolando Muñoz, donde el imputado, de 26 años, y la víctima, de 52, se encontraban bebiendo alcohol.
Por conflictos anteriores, el sobrino extrajo un arma blanca y apuñaló en reiteradas oportunidades a su tío en el tórax, lo que le provocó la muerte.
El sospechoso fue detenido y la investigación se encuentra a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Cristóbal Fernández, jefe de la BH porteña, señaló que "al realizarle los exámenes médico-criminalistas (a la víctima), presentaba múltiples heridas cortopenetrantes a nivel torácico".
El tribunal dispuso la audiencia de formalización para el sábado 3 de enero a las 11:00 horas, mientras el joven permanece en la Cárcel de Valparaíso.