Hombre mató a su tío durante celebración del Año Nuevo en Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso amplió hasta el sábado la detención de un sujeto acusado matar a puñaladas a su tío en una vivienda del sector de Playa Ancha, durante las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo a la información policial, el crimen ocurrió en horas de la madrugada del jueves en un inmueble de calle Rolando Muñoz, donde el imputado, de 26 años, y la víctima, de 52, se encontraban bebiendo alcohol.

Por conflictos anteriores, el sobrino extrajo un arma blanca y apuñaló en reiteradas oportunidades a su tío en el tórax, lo que le provocó la muerte.

El sospechoso fue detenido y la investigación se encuentra a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Cristóbal Fernández, jefe de la BH porteña, señaló que "al realizarle los exámenes médico-criminalistas (a la víctima), presentaba múltiples heridas cortopenetrantes a nivel torácico".

El tribunal dispuso la audiencia de formalización para el sábado 3 de enero a las 11:00 horas, mientras el joven permanece en la Cárcel de Valparaíso.