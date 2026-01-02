Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.5°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Hombre mató a su tío durante celebración del Año Nuevo en Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El crimen ocurrió la madrugada del jueves en el sector de Playa Ancha.

Hombre mató a su tío durante celebración del Año Nuevo en Valparaíso
 ATON (Referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Valparaíso amplió hasta el sábado la detención de un sujeto acusado matar a puñaladas a su tío en una vivienda del sector de Playa Ancha, durante las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo a la información policial, el crimen ocurrió en horas de la madrugada del jueves en un inmueble de calle Rolando Muñoz, donde el imputado, de 26 años, y la víctima, de 52, se encontraban bebiendo alcohol.

Por conflictos anteriores, el sobrino extrajo un arma blanca y apuñaló en reiteradas oportunidades a su tío en el tórax, lo que le provocó la muerte.

El sospechoso fue detenido y la investigación se encuentra a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Cristóbal Fernández, jefe de la BH porteña, señaló que "al realizarle los exámenes médico-criminalistas (a la víctima), presentaba múltiples heridas cortopenetrantes a nivel torácico". 

El tribunal dispuso la audiencia de formalización para el sábado 3 de enero a las 11:00 horas, mientras el joven permanece en la Cárcel de Valparaíso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada