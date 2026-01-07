En el balance de cierre de campaña de fin de año, Coaniquem informó que siete menores resultaron quemados por pirotecnia en las celebraciones. De los afectados, cinco se encuentran en la Región Metropolitana, uno en Antofagasta y otro en Coquimbo. Aunque los casos se mantienen mucho más bajos que antes de la ley que prohíbe la venta y uso de fuegos artificiales, la institución enfatizó la gravedad de cada lesión.

"Estos siete casos son casos que nos duelen, son casos que no debieron ocurrir", señaló Orlando Flores, director de Extensión y Docencia de Coaniquem, destacando que la meta es cero accidentes por pirotecnia y recordando la importancia de la prevención y la fiscalización.

LEER ARTICULO COMPLETO