El capellán del Hogar de Cristo, José Yuraszeck, llamó en Cooperativa a la ciudadanía a "pensar en quiénes tienen alrededor que van a pasar esta Navidad un poquito más solos".

"(Podrían) echarle una llamadita a alguien; hay gente que, a lo mejor, ha perdido un ser querido este año y la Navidad va a ser triste. Bueno, ¿qué cuesta llamar, incluso invitar (a pasar las fiestas juntos)?", interpeló el sacerdote.

"Son cosas que se pueden hacer y que están al alcance de la mano y que no tienen tiempo, en el sentido de que hace 80, 40 años u hoy día, son sumamente vigentes", sostuvo Yuraszeck.

"Chile está envejeciendo y la pobreza tiene rostro de personas mayores que están muy solas en sus casas. Entonces, está al alcance de tocar la puerta o llamar por teléfono; (insto) que hijos, nietos o vecinos nos preocupemos de esas personas, que están más o menos invisibilizadas", exhortó el capellán del Hogar de Cristo.

