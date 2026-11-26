La Navidad de este año estará marcada por un mayor cuidado del presupuesto familiar, con consumidores que, pese a mantener la intención de comprar regalos, proyectan reducir sus gastos en comparación con 2025.

De acuerdo con la Encuesta de Navidad 2026 de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que reunió 692 entrevistas en Santiago y distintas regiones del país, un 87% de los consultados tiene previsto comprar regalos, mientras que un 13% optará por no realizar compras para esta celebración, principalmente por dificultades económicas, falta de empleo y el aumento de los precios.

Entre quienes sí participarán de las compras, el desafío estará en ajustarse a un presupuesto menor. El gasto promedio llegará a $117.300, frente a los $124.000 del año pasado, lo que equivale a una caída de 5,4%. La cantidad de regalos, en cambio, se mantendría prácticamente sin cambios, pasando de siete a 6,9 por persona, con un valor promedio de $17.000 por regalo.

Las dificultades económicas también se reflejan en las razones que llevan a los consumidores a reducir sus gastos. El 31% apunta al costo de la vida como principal motivo, mientras que un 26% menciona el desempleo. A esto se suma el endeudamiento, que pasó de representar un 14% de las menciones en 2025 a un 22% este año.

La situación es especialmente compleja entre los jóvenes de 18 a 30 años, donde un 56% espera gastar menos, y en el segmento socioeconómico C3D.

En las celebraciones familiares también habrá ajustes. De las personas encuestadas, un 61% contempla destinar dinero a la cena de Navidad, que tendrá en promedio 5,5 comensales. Sin embargo, el monto previsto para esta ocasión será de $39.175, cifra que representa una disminución de 3,9% respecto de 2025.

En este escenario de mayor cautela, las promociones podrían marcar la diferencia entre los distintos comercios, considerando que un 89% de los encuestados señaló que los precios bajos y las ofertas serán determinantes para decidir dónde comprar.