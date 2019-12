Presidente de Coaniquem denunció una "importación masiva e ilegal" de fuegos artificiales

El presidente de Coaniquem, Jorge Rojas, manifestó preocupación por el número de niños quemados a la fecha y acusó una gran importación ilegal de fuegos artificiales este año, antes del estallido social, que llenó el país de estos elementos, ilegales según la legislación chilena.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el fundador de la Corporación, además, lamentó la sobreoferta de esta pirotecnia de uso casero, lo que está prohibido desde el año 2000 por la Ley 19.680.

"Hubo un hecho previo al 18 de octubre, una importación masiva, ilegal y dolosa, personas que lo hicieron mal y que internaron con documentos falsos a través de aduana grandes cantidades de fuegos artificiales que llenaron el país. Esto no se había visto nunca en Chile", indicó.

"Esta sobreoferta de fuegos artificiales ha significado que la gente haya perdido la visión y recordar que esto es sumamente peligroso, entonces al estar en la calle vendiéndose sin dificultades", añadió Rojas, quien no especificó responsables.

Durante esta temporada, que va entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, ya van siete niños quemados por fuegos artificiales, mientras que el año pasado en todo el periodo hubo ocho menores heridos, situación preocupante para Rojas, ya que la noche del Año Nuevo es cuando se concentran mayores casos.

Llamado a la ciudadanía a denunciar

Por lo mismo, el presidente de Coaniquem hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar la venta de fuegos artificiales.

"Esto ha quebrado la tendencia de Chile de haber sido un país ejemplar en la conducción del fenómeno y que ahora estamos enfrentados a que la gente no los use, no los compre y denuncie, que es la única forma de protegernos", sostuvo.

"El llamado es a denunciar, decir que aquí están vendiendo, por otra parte, no usarlos bajo ningún punto de vista, porque son peligrosos y hay que aislar a los comerciantes que están haciendo esto, tienen que cambiar su actitud", enfatizó Rojas.