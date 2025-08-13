"Peaje a luca": Revisa los horarios y rutas para este fin de semana largo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) activó un plan de contingencia con "peaje a luca" para este fin de semana largo por la Asunción de la Virgen, ante el intenso flujo de personas que saldrán de la Región Metropolitana.

Las autoridades prevén que cerca de 422.170 vehículos abandonen la Región Metropolitana y 414.14 regresen entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto. Sin embargo, los mayores flujos de salida serán el jueves 14, con unos 140 mil vehículos, y el viernes 15, con 126 mil; mientras que el retorno se concentrará el domingo 17, con 142 mil vehículos.

¿En qué días y horarios habrá "peaje a luca"?

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, se aplicará una tarifa de $1.000 en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, más el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte. Los horarios son:

Jueves 14 de agosto: De 07:00 a 13:00 horas en peajes Lo Prado y Zapata en la Ruta 68 y peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Restricción de camiones

Para agilizar el tránsito y prevenir accidentes, se restringirá la circulación de camiones en los siguientes horarios y tramos:

Jueves 14 de agosto: De 12:00 a 19:00 horas en Ruta 68 Santiago-Valparaíso, Ruta 5 Norte Santiago-Los Vilos y Ruta 5 Sur Santiago-Talca.

Horarios de tarifa rebajada para camiones:

Los camiones de dos o más ejes podrán acceder a un descuento del 50% en los siguientes horarios y rutas: