Armada desvinculó a otros dos marinos detenidos por presunta violación grupal en Rapa Nui

La Armada informó este sábado que desvinculó a los dos últimos marinos detenidos por su presunta participación en una violación grupal ocurrida en Rapa Nui, causa que mantiene a cuatro exfuncionarios en prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 3 de octubre al interior de un recinto naval en Isla de Pascua, durante una fiesta donde los uniformados presuntamente vulneraron sexualmente a la víctima.

A través de un comunicado, la entidad castrense indicó que "luego del respectivo control de detención, el tribunal competente decretó como medida cautelar la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación destinada a esclarecer las circunstancias de los hechos".

"Que, sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa ordenada instruir, objeto establecer las eventuales responsabilidades administrativas por infracciones a la reglamentación interna de la institución, los dos nuevos servidores navales involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", enfatiza la misiva.

Asimismo, la Armada reiteró su "total compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de los hechos".

Agregó que mantendrá "la continuidad de sus labores clave en el territorio", como "la fiscalización periódica del área marina protegida Motu Motiro Hiva para prevenir la pesca ilegal, proteger la fauna local y promover el fortalecimiento de la cultura oceánica de la isla".