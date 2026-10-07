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Tópicos: País | Región de Valparaíso | Rapa Nui

Armada desvinculó a dos marinos imputados por violación grupal en Rapa Nui

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según la denuncia de una joven de 23 años, estos sujetos -junto a otros funcionarios- la agredieron en dependencias de una guarnición de Infantería de la isla.

Después de que los implicados fuesen enviados a prisión preventiva, la Armada determinó que su permanencia en la institución era "perjudicial para el servicio".

Armada desvinculó a dos marinos imputados por violación grupal en Rapa Nui
 ATON (archivo)

En paralelo a la causa penal, la Armada abrió un sumario administrativo contra los involucrados en el presunto delito sexual.

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La Armada de Chile confirmó la desvinculación de dos marinos que, durante el fin de semana, fueron detenidos en flagrancia como presuntos autores de la violación grupal de una joven de 23 años en Rapa Nui, Región de Valparaíso.

Según la denuncia formal presentada por la víctima ante Carabineros, el ataque ocurrió la madrugada del sábado, al interior de las dependencias de una guarnición de Infantería de Marina en la isla, y fue perpetrado por varios funcionarios.

El fiscal de Rapa Nui, Sergio Espinosa Daza, apuntó que la agresión fue cometida "en un contexto de celebración, con personas ajenas a la institución de la Armada, y con ingesta alcohólica de por medio".

Con todo, el Ministerio Público de la isla imputó a los sospechosos el delito de violación el domingo pasado, y el tribunal los envió a prisión preventiva, medida cautelar que cumplen en un recinto penal de la Armada en Talcahuano, Región del Biobío.

Mediante un comunicado emitido la noche de este martes, la Armada informó que, sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa abierta por este caso, "los servidores involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio".

"La Armada de Chile reitera su total compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de estos lamentables hechos, que se apartan de los valores institucionales", remarca el escrito.

Asimismo, la institución "reafirma su profundo e histórico compromiso con el pueblo de Rapa Nui, subrayando que los recientes casos, dados a conocer por la prensa, corresponden estrictamente a conductas individuales y ajenas a los principios institucionales".

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