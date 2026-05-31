Armada explicó que perro antidrogas que atacó a oficial sufrió "estado de sobreexcitación"

La Armada de Chile afirmó esta jornada que el perro antidrogas que insólitamente atacó al vicealmirante Arturo Oxley durante una actividad de graduación de guías caninos sufrió "un estado de sobreexcitación", al verse "expuesto a múltiples estímulos ambientales y de público".

El hecho, ocurrido el 7 de mayo, se hizo viral el viernes en redes sociales, en las que circuló un video de la ceremonia en la que el ejemplar, de raza pastor belga malinois, se lanzó contra uno de los bolsillos de Oxley, quien fue asistido por terceros y terminó con el pantalón rasgado.

Ante ello, a través de un comunicado, la Armada explicó que "los perros entrenados para la detección de drogas, sustancias ilícitas o explosivos no son adiestrados para atacar personas. Por el contrario, su entrenamiento contempla la denominada indicación pasiva, consistente en adoptar una posición específica frente a una persona o elemento sospechoso, permitiendo señalar la presencia de sustancias de interés sin contacto físico ni agresión".

Dicho eso, "durante el desarrollo de la presentación, el animal reaccionó de manera inesperada al verse expuesto a múltiples estímulos ambientales y de público", y, "de acuerdo con la evaluación efectuada por personal veterinario especializado, el can se encontraba en un estado de sobreexcitación", indicó la Armada.

"Esa condición derivó en una respuesta inadecuada, afectando tanto al Oficial participante en la demostración como a un camarógrafo que registraba la ceremonia", reiteró.

"Considerando lo anterior, el ejemplar fue retirado de las actividades operativas y actualmente se encuentra en un proceso de reentrenamiento y evaluación conductual. Asimismo, permanece en buen estado de salud y bajo la supervisión permanente de su guía y equipo especializado", cierra el comunicado.