El almirante Fernando Cabrera, comandante en Jefe de la Armada, participó del XX Simposio del Pacífico Occidente (WPNS), encuentro internacional que reunió a 30 marinas del mundo en Tahití, en la Polinesia Francesa.

De acuerdo a La Tercera, el encuentro se realizó entre el 23 y 26 de noviembre y los países participantes revisaron la Guía de Ayuda en Catástrofes del organismo; se evaluó la incorporación de una lista de verificación para comandantes, que está orientada a optimizar la planificación y ejecución de las operaciones de asistencias humanitarias y de mitigación durante catástrofes.

En ese contexto, el comandante en Jefe de la Armada destacó el rol de Chile: "Contribuimos a la estabilidad y paz del Pacífico así como a la seguridad hemisférica desde la protección diaria de nuestra aguas jurisdiccionales y mar austral como en el control, vigilancia y libre tránsito del Estrecho de Magallanes, brindar seguridad en el paso Drake y mantener una ruta segura a la Antártica".

"Esto se complementa con nuestra presencia en otras latitudes en el Pacífico apoyando el esfuerzo internacional en el principal océano del mundo", agregó Cabrera.

Asimismo, sostuvo que "como país y Marina, estamos convencidos que contribuimos efectivamente a la paz y estabilidad de este Océano Pacífico que compartimos, así también que colaboramos a la seguridad hemisférica a través de la protección efectiva que ejercemos en la extensa área de responsabilidad que nos toca vigilar y que suma más de 26 millones de kilómetros cuadrados. Y han sido las demás armadas de este foro quienes reconocen nuestro apoyo y cooperación internacional".

"Somos, sin duda, un socio confiable en la seguridad del Pacífico. Acá, hemos expuesto nuestros puntos de vista, y pensamiento y estrategia marítima que contribuye el esfuerzo de todos en el Pacífico", cerró.

Por otro lado, Cabrera sostuvo diversas reuniones bilaterales con representantes de Japón, Australia, Estados Unidos, Indonesia y Francia.

Igualmente, valoró que los países miembros destacaron que Chile fue el anfitrión del programa de intercambio de jóvenes oficiales de las Marinas miembros del WPNS, que se realizó en Valparaíso durante octubre de este año.