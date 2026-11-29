A un día de que la Cámara Baja vote en la Sala la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las polémicas rebajas de condena a pedófilos y criminales de lesa humanidad, su par de Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, manifestó "tener la convicción de que será fallida".

En una entrevista a El Mercurio, el secretario de Estado respaldó la visión del Presidente Kast en torno a la controversia como un "problema de Estado" y no como responsabilidad de un solo ministro, ya que, "primero, el Legislativo generó una ley que en su aplicación no cierra todas las posibilidades de interpretación".

"Segundo, los tribunales han ido cambiando el criterio (de aplicación de esa ley) dependiendo de la conformación de las salas, que es legítimo; y tercero, tenemos los caminos que eligen los distintos Ejecutivos a través de sus ministros de Justicia", agregó.

Por lo tanto, "espero que exista un análisis serio y que no se mal utilicen las normas constitucionales para vendettas políticas" expresó Alvarado, como "mensaje general para todo el Parlamento".

De todos modos, en este contexto, el biministro señaló estar "tranquilo" al ver que, "en el transcurso de los días, el debate ha ido evolucionando más hacia los criterios jurídico-constitucionales que hacia las diferencias políticas".

"Si uno analiza el libelo acusatorio, se da cuenta de que en ninguno de sus tres capítulos hay infracción constitucional. (...) Entonces, bajo estas premisas, yo tengo la convicción de que va a ser una acusación fallida de la oposición", afirmó Alvarado.

Caso Firmas "es la constatación real y efectiva de que el PS abandonó el diálogo"

El titular de la Segegob también emitió cuestionamientos al PS por el caso Firmas, lamentando que la tienda "haya abandonado los espacios de diálogo" y que "mañosamente" no apoye el Gobierno, lo que termina originando "una pérdida de confianza y de credibilidad que hace que las relaciones se afecten y generen precedentes nefastos".

"Creo que (este caso) es la constatación real, efectiva, de que el PS ha abandonado los espacios de diálogo. Históricamente, se ha caracterizado por ser protagonista de grandes acuerdos en el país (...), pero en la discusión del Presupuesto 2027 se quedaron solos. El Gobierno terminó, a través del ministro Quiroz, negociando con senadores de la DC, el PC, el PPD, y en la Cámara, fundamentalmente con gente del PPD", señaló.

"Creo que ahí (en el PS) hay varios problemas: de liderazgos internos, no han definido cuál es la relación que quieren tener con el Gobierno ni con sus partidos afines, la centroizquierda, y no tienen propuesta país. O sea, cuando negaron la idea de legislar de la Ley de Reconstrucción nunca nos plantearon una alternativa, ni cuando reclamaron contra los temas de presupuesto", fustigó Alvarado.

"Como Gobierno, claramente que había más expectativas (en esta relación), porque el Socialismo Democrático se ha caracterizado por ser receptivo, por proponer y por buscar acuerdos. Nosotros intentamos en reiteradas oportunidades, junto al ministro Quiroz, buscar un acuerdo en la Ley de Reconstrucción con el PS, pero llegó un minuto en que me di cuenta que, aunque cediéramos en todo lo que nos planteaban, igual nos iban a decir que no", cerró el biministro.

Diputado Olivares (PDG) votará en contra

La bancada de diputados del PDG es considerada determinante para el futuro del libelo, ya que se compone de 14 escaños. El partido definirá su postura esta jornada y, si bien la timonel Denisse Catalán y el parlamentario Fabián Ossandón esperan que la colectividad vote en bloque, el legislador Javier Olivares adelantó a El Mercurio que rechazará la acusación.

El diputado Roberto Arroyo, en tanto, defendió a su colega y compañera de partido Zandra Parisi, que es acusada de haber presentado un certificado médico con una firma falsificada para tratarse una complicación dental, lo que fue descartado categóricamente por Catalán, que aseguró que de igual forma se presentará a votar la AC.

"Lo que observé el día lunes en Zandra Parisi fue un tratamiento fracasado, con una infección de considerable magnitud. Cuando Zandra solicitó atención por la gran infección, su dentista tratante no estaba, (pero) se emitió un certificado con el timbre del profesional tratante desde la clínica; él no estaba presente ni acudió", sostuvo.

"Aquí hay que investigar varias cosas: ¿la clínica tenía autorización sanitaria para estos procedimientos?, ¿contaba con pabellón habilitado y cumplía los protocolos exigidos que hubieran evitado estas infecciones? No podemos descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la infección. Zandra era la paciente y no la responsable de las eventuales fallas clínicas, éticas o administrativas", agregó.

Pese a estos antecedentes, desde la oposición, el diputado PS Nelson Venegas manifestó tener "la secreta esperanza que esta acusación va a prosperar, porque sobrepasa el eje político derecha-izquierda y tiene que ver con la credibilidad que va a tener Chile respecto de nuestro actuar (...). Va a haber mucha gente de derecha que entiende esto".

Por el contrario, en la UDI, el diputado Eduardo Cretton reiteró que "el lunes no votamos si es que compartimos o no el criterio que utilizó el ministro Rabat para otorgar la rebaja de condena a abusadores y violadores de menores -porque claramente no lo compartimos- (...). Yo espero que ningún parlamentario del sector esté por aprobar la acusación constitucional, pues no son una simple herramienta política; tienen que tener también un sustento jurídico".