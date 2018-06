Álex Smith no pudo probar efectividad de "Antorcha" ante diputados

El informático Álex Smith llegó durante la tarde del lunes hasta la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Huracán, donde pidió a los parlamentarios su autorización para demostrar en vivo el funcionamiento de sus aplicaciones "Antorcha" y "Tubicación".

Sin embargo, no pudo probar la efectividad de sus programas, quedando dudas entre los parlamentarios respecto de estas aplicaciones.

Alex Smith iba a demostrar la efectividad de su programa Antorcha al final de la sesión de la comisión Huracán. Le dieron un correo electrónico para enviar phishing, pero no pudo... y se acabó la sesión. — Jorge Espinoza Cuéllar (@espinozacuellar) 4 de junio de 2018

En la oportunidad, Smith acusó fue víctima de hostigamiento por parte de personal de la PDI.

"Yo denuncié a la PDI, no me acuerdo qué día de febrero, me hostigaron, nos seguían, nos cambiaron tres veces de alojamiento y no denuncié vulneración. No denuncié a la PDI, denuncié una IP, y a mí nunca ningún fiscal me tomó declaración ni periciaron mi equipo ni WIFI, hicieron una investigación al gusto de ellos", denunció.

En paralelo, este martes se espera la revisión de los recursos de amparo a favor de los alcaldes mapuche que denunciaron intervención telefónica por parte de Carabineros de Temuco.