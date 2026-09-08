Proyecto que moderniza Carabineros con alzas de sueldo y estímulos avanza en el Congreso

El proyecto de ley que busca modernizar Carabineros con mejoras de sueldo, incentivos y mayores dotaciones dio hoy un importante paso en el Congreso tras ser aprobado de forma unánime por la Comisión de Hacienda de la Cámara.

La iniciativa, una de las tantas que fueron fijadas como prioridad por el Gobierno en el marco de su agenda de seguridad, fue ingresada al Legislativo por la Administración Boric, pero el Ejecutivo actual ingresó fundamentales modificaciones en materia de recursos.

Según el director general de Carabineros, Marcelo Araya, el proyecto aumenta la remuneración para los alumnos de la institución y aquellos que se encuentran en práctica.

"El carabinero alumno tiene un sueldo líquido actual de 70 mil pesos durante sus cuatro semestres. Es insuficiente, y ese era el motivo por el cual muchos de ellos no egresaban, aún queriendo ser carabineros", afirmó.

"Por lo tanto, el mejoramiento de esta remuneración va a tener un aproximado de 250 mil pesos, que vendría siendo su total de haberes durante los tres primeros semestres. Y, durante el cuarto semestre, en el cual los carabineros alumnos van a hacer su práctica profesional, van a recibir una renta líquida aproximada de 793.000 pesos", destacó el máximo líder policial.

Arrau: No sólo buscamos una señal

El proyecto también otorga un estímulo trimestral de un 10% del sueldo en posición, asociado a indicadores de gestión y con requisitos de asistencia para intentar reducir las licencias médicas.

Además, aumenta el bono de asignación de riesgo, que hoy tiene un tope de un 20%, pero que se dictará su cálculo de una manera distinta, según las características de riesgo de cada zona.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expresó: "Lo que estamos buscando con esto no es solo una señal -como lo hacía el proyecto original-, sino que de verdad queremos mejorar el sueldo de los carabineros que están corriendo más riesgo en la calle".

"Asimismo, buscamos estimular el ingreso de alumnos estudiantes, y pasamos de un informe financiero de 31 mil millones de pesos a más de 100 mil millones en esta versión (nueva de la iniciativa)", valoró.

El proyecto será votado este miércoles en el Senado.