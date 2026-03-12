Demuelen casa que operaba como "narco market" en Peñalolén
El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, encabezó este jueves la demolición de una vivienda en el sector de La Faena que, según las autoridades, estaba vinculada al microtráfico de drogas y a una banda de ciudadanos dominicanos, además de diversos hechos de violencia e incivilidades denunciados por vecinos del sector.
De acuerdo con los antecedentes policiales, el inmueble había sido intervenido en reiteradas ocasiones, registrándose detenciones, incautación de drogas y denuncias por consumo de sustancias, además de la presencia de armas blancas y de fuego en sus alrededores.
El alcalde Concha afirmó que "no vamos a permitir que el narcotráfico tenga vitrinas ni puntos de operación como si fuera un verdadero narco market en nuestros barrios", y agregó que el municipio continuará identificando e interviniendo viviendas asociadas a delitos.
El delegado metropolitano, Germán Codina, señaló que "el combate a la delincuencia y al crimen organizado es una de las principales urgencias de la ciudadanía", destacando el trabajo coordinado entre el municipio, el Gobierno y las policías para recuperar espacios tomados por el narcotráfico.