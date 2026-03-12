El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, encabezó este jueves la demolición de una vivienda en el sector de La Faena que, según las autoridades, estaba vinculada al microtráfico de drogas y a una banda de ciudadanos dominicanos, además de diversos hechos de violencia e incivilidades denunciados por vecinos del sector.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el inmueble había sido intervenido en reiteradas ocasiones, registrándose detenciones, incautación de drogas y denuncias por consumo de sustancias, además de la presencia de armas blancas y de fuego en sus alrededores.

El alcalde Concha afirmó que "no vamos a permitir que el narcotráfico tenga vitrinas ni puntos de operación como si fuera un verdadero narco market en nuestros barrios", y agregó que el municipio continuará identificando e interviniendo viviendas asociadas a delitos.

El delegado metropolitano, Germán Codina, señaló que "el combate a la delincuencia y al crimen organizado es una de las principales urgencias de la ciudadanía", destacando el trabajo coordinado entre el municipio, el Gobierno y las policías para recuperar espacios tomados por el narcotráfico.

