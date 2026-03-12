Chomali pide al Gobierno de Kast a "terminar de raíz" con la corrupción y "la cultura del más vivo"

El cardenal Fernando Chomali instó a las autoridades del nuevo Gobierno de Kast a "terminar de raíz" con la corrupción y el "amiguismo"; "enaltecer la función política"; "estar alerta ante los peligros que amenazan" dicha vocación; y a "trabajar firmemente para mantener alejada la violencia en cualquiera de sus formas".

Durante la oración ecuménica que pronunció en la Catedral de Santiago el día después de la investidura del exrepublicano, Chomali expresó que "las futuras generaciones merecen vernos atentos a las necesidades de los demás, anhelantes de buscar siempre la verdad, diligentes en promover el bien común y claros a la hora de decir no a la violencia".

"Lo repito: no a la violencia en todas y cada una de sus formas, pues sólo genera más violencia, venga de donde venga, aun cuando detrás haya un noble motivo", aseveró el también arzobispo de Santiago.

Asimismo, "esperamos que logren terminar de raíz con la corrupción al interior del aparato estatal, tanto las más grandes –como las que ya hemos visto–, como también las más pequeñas, esas que se instalan en la vida cotidiana y que van gestando una cultura del 'más vivo', del amiguismo y del 'pero si todos lo hacen'", indicó.

"(También) les pedimos e imploramos que enaltezcan la función política. No puede ser que quienes ejercen esta noble vocación sean percibidos como las personas más desprestigiadas y de menor credibilidad de la sociedad. Urge políticos consecuentes, creíbles en el decir y en el actuar", clamó Chomali.

Además, pidió a la Administración Kast estar "alerta frente a los peligros que amenazan la vocación política. No es posible lograr una política pública sana si está en manos de líderes éticamente cuestionables. Estén alerta ante cualquier inclinación sectaria, criterio partidista, nacionalismo excesivo o representaciones unilaterales de los hechos históricos, que tanto daño pueden causar al deteriorar la unidad".

El cardenal manifestó esperar que "los cristianos –escuchando la voz de Dios– sean capaces de dar razón de su fe y esperanza en medio de la vida pública"; y agradeció "a todos los integrantes del nuevo gobierno por ingresar a la política. Después de sus familias, este será, sin duda, uno de los servicios más importantes que harán en sus vidas: sus decisiones alcanzarán a millones de personas", afirmó.

Entre las autoridades presentes, estaba la ministra de Salud, May Chomali, que también es hermana del cardenal; la familia de Kast, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y diversos alcaldes.

En tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado se restó del evento por temas de agenda.

"Hay una crisis antropológica de marca mayor; déjense tocar por la teología"

"Señor Presidente y ministros, estamos en presencia de una crisis antropológica de marca mayor, porque hemos dejado al ser humano entre paréntesis: lo hemos mutilado lo más profundo de su ser a cambio de proyectos sólo vinculados al tener", lamentó.

"Nos hicieron creer que para ser felices se requería 'tener más' y nos olvidamos de que se requiere 'ser más'. Y ello se logra no sólo viviendo con los demás, sino y, sobre todo, viviendo para los demás. La política pública número uno en Chile debiese ser terminar con la cultura individualista que nos acecha y corroe el alma. Ábranse a la filosofía, no les teman a las artes, déjense tocar por la teología", pidió el cardenal.

También expresó su "impresión" por "los últimos informes sobre la disminución dramática de los índices de natalidad, fruto previsible de muchas políticas sociales instauradas desde hace tiempo".

En esta línea, "si concebimos el aborto y las políticas de natalidad como meros derechos individuales o si creemos que bastarán incentivos económicos para revertir la tendencia, no estamos entendiendo el problema en su real hondura", sostuvo el arzobispo.

Sedini: Homilía va en línea "con el mensaje del Presidente Kast"

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, destacó que la homilía del cardenal Chomali va en línea "con el mensaje del Presidente José Antonio Kast".

"Siempre ha sido su mensaje el respetar las instituciones, nunca admitir la violencia, y priorizar el diálogo, y eso va a ser un sello de nuestro Gobierno (...). El respeto de la institucionalidad chilena es fundamental y la gente lo agradece", sostuvo.