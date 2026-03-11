Video inédito: Piñera se despidió del poder con "nostalgia y pena" en 2022
Cuatro años después, se conoce un registro grabado en La Moneda que muestra al fallecido gobernante ad portas de traspasar la conducción del país a Gabriel Boric.
"Entregamos todo lo que estaba a nuestro alcance en un período extraordinariamente difícil", aseguraba el Jefe de Estado.
"La vida continúa... ¡Viva Chile y muchas gracias!", decía Piñera, que moriría trágicamente en un accidente de helicóptero en febrero de 2024.