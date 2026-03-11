Video inédito: Piñera se despidió del poder con "nostalgia y pena" en 2022

La familia del fallecido expresidente de Chile Sebastián Piñera compartió en redes sociales un video inédito grabado el 11 de marzo de 2022, jornada en que el entonces mandatario entregó la conducción del país a Gabriel Boric.

En el registro, grabado en el Salón O'Higgins del Palacio de La Moneda, Piñera reconoce que al dejar el cargo experimentaba "sentimientos encontrados".

Por un lado, señaló sentir "nostalgia y pena" por "tanto esfuerzo y sacrificio" de quienes formaron parte de su gobierno, aunque también destacó una "cierta tranquilidad del deber cumplido", asegurando que junto a su equipo hicieron "todo lo que estaba a nuestro alcance" en un período que calificó como "extraordinariamente difícil".

El exmandatario agregó que también experimentaba un sentido de alivio tras concluir su administración, al recordar que la Presidencia es una labor "24/7, muy exigente", donde al jefe de Estado le llegan todos los problemas y decisiones complejas.

En el mensaje, además, expresó su intención de seguir en contacto a través de redes sociales y cerró con un agradecimiento: "La vida continúa, así que viva Chile y muchas, muchas gracias".