Contraloría investigará falseamiento de identidades de tres carabineros en Concepción

La Contraloría General de la República investigará el falseamiento de identidades de tres carabineros motorizados en Concepción, quienes utilizaron apodos en inglés en el lugar donde debía estar la inicial su nombre de pila, su primer apellido y la inicial de su segundo apellido.

La denuncia fue realizada por el fotógrafo que realiza funciones para la agencia EFE Diego Ibacache, quien captó una secuencia de imágenes de un funcionario de la Primera Comisaría de la capital penquista en la esquina de Orompello con Cochrane, luego de que sacara su arma de servicio durante una discusión con una vecina.

Al revisar el material, se dio cuenta que lo mismo ocurría con otros dos carabineros que resguardaban una estación de servicio en la calle San Martín.

Ibacache explicó que "cuando yo me acerqué a ver quiénes eran, me di cuenta que uno de ellos tenía un parche con su nombre que decía 'Super Dick', lo que me pareció bastante extraño, pero aparte tenía su nombre real en el casco. Me pareció raro ver que tuviera un parche distinto".

"Me fijé solamente en él, pero después, cuando llegué a casa a revisar las demás fotos, me encontré con la sorpresa de que no era el único y que habían otros motorizados con un nombre distinto", añadió el fotógrafo.

El profesional subió el material a sus redes sociales y etiquetó a la Contraloría, organismo que confirmó a través del mismo medio que se trataba de una irregularidad que será investigada. Ibacache, además, ingresó la denuncia a la comisaría virtual de Carabineros.

Hola Diego, la identificación del uniformado y de su rango debe indicar su nombre y no apodos. Claramente esto no corresponde. Durante la jornada te comentamos las acciones que se tomaron. Saludos — Contraloría (@Contraloriacl) November 19, 2019

Carabineros desmintió haber recibido la denuncia

Desde la Prefectura de Concepción, el comandante Carlos Jara, subprefecto de los Servicios, detalló que no corresponde portar nombres falsos, ya que "todo lo que es nuestro uniforme, nuestro equipo, nuestros accesorios que se pueden apreciar, están debidamente reglamentados en nuestra normativa"

El uniformado añadió que "cualquier situación, cualquier identificación que no corresponde a nuestro uniforme, en primer lugar tiene que ser indagado, realizar las diligencias indagatorias para ver si existe alguna responsabilidad en el funcionario que ocupó erróneamente esas prendas de vestir. No hemos recibido ninguna denuncia, estamos llanos a cualquier situación anormal que pueda ocurrir".

Se espera un nuevo pronunciamiento de la institución, ya que existen fotografías del casco de al menos uno de los funcionarios, el que tendría su identidad real.