Delgado rechaza sustituir a Carabineros: Su historia no se puede borrar de un día para otro

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, volvió a rechazar la decisión de la Comisión de DDHH de la Convención Constitucional de sustituir a Carabineros de Chile por una policía dirigida por civiles, propuesta que todavía debe pasar por el pleno del órgano.

"Una de las cosas que más nos pide la gente cuando recorremos Chile son más carabineros; no nos piden menos carabineros, ni menos vehículos, ni menos comisarías", remarcó el jefe de gabinete.

Delgado añadió que "Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro", y llamó a "tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto a veces político, pero no se entiende la historia de Carabineros ni en qué proceso estamos ahora, que es de reforma, no de refundación".

Asimismo, se preguntó que en el caso de terminarse la institución, "¿Quién reemplazaría a Carabineros? ¿Otras personas? ¿Quiénes son?".

Por su parte, el general director, Ricardo Yáñez, coincidió con Delgado en que desde que asumió en el cargo, "he estado en diferentes localidades del país, me he reunido con las autoridades locales, y ninguno me ha pedido que cierre un cuartel o que elimine a los Carabineros donde están".

"Solo quiero decirle al país que vamos a seguir trabajando con el compromiso que hemos hecho durante estos casi 100 años, y que de los errores también hemos aprendido", cerró el general.