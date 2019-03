Director de Carabineros por funcionarios dados de baja tras golpiza: No voy a tolerar estas actitudes

El general de director de Carabineros, Mario Rozas, afirmó que "no voy a tolerar este tipo de actitudes" al comentar la baja de dos funcionarios de Maipú que fueron desvinculados tras la denuncia de una persona que fue detenida la tarde de este miércoles y acusó que fue golpeado mientras estaba en el calabozo.

Tras la denuncia, se inició un sumario interno que determinó que un sargento golpeó a un detenido, mientras que un carabinero observó la situación sin hacer nada, por lo que ambos fueron dados de baja de la institución.

Al respecto, el general director detalló que "anoche vi las imágenes y me indigné. Me dio mucha rabia, me dio mucha impotencia, porque los carabineros no somos así, por lo tanto, yo dispuse de inmediato la investigación sumaria y ya tenemos la certeza administrativa que tienen responsabilidad".

La máxima autoridad de la policía uniformada remarcó que "ellos fueron dados de baja, fueron expulsados, eliminados, echados, como usted quiera llamarlo, pero yo no voy a tolerar este tipo de actitudes en los carabineros".

El sumario realizado en la Comisaría de Maipú continúa para determinar si hay responsabilidades en el mando jerárquico.