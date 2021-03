Por tercer día consecutivo, los encargados de la Comisaría Virtual de Carabineros respondieron en Una Nueva Mañana de Cooperativa, en detalle, a las interrogantes de los auditores respecto a qué cosas se pueden hacer y qué cosas no durante este fin de semana de 27 y 28 de marzo, en que toda la Región Metropolitana estará en cuarentena y no habrá permisos de desplazamiento personal. "¿Qué pasa con los taxistas?", "¿Cómo me puedo ir a vacunar este fin de semana?", "¿Puedo ir a dejar a algún cercano o familiar a su trabajo?" fueron algunas de las preguntas que respondió teniente Daniel Medina, funcionario de esta plataforma policial clave en medio de la epidemia de Covid-19.

