General director de Carabineros declaró como testigo en el caso Huracán

El general director de Carabineros, Hermes Soto, declaró como testigo en el caso de la denominada Operación Huracán.

Las diligencias encabezadas por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, encargado de la investigación por los ilícitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia, originalmente se contemplaban en Temuco, pero finalmente se realizaron en la Dirección General de Carabineros en calle Zenteno, en pleno centro de Santiago.

"El fiscal (Carlos) Palma me ha citado como testigo en la investigación de caso Huracán para determinar qué conocimiento tuve yo de la situación que se tramitó. Con la documentación; específicamente con aquel documento que leyó, en su momento, el general (Gonzalo) Blu cuando estaba de director de Inteligencia", aseguró Soto.

"Se hizo las consultas respectivas. De acuerdo a la información que yo tenía, he dado las respuestas que se me requirieron y se ha dado término a la diligencia por parte del fiscal", agregó.

El ex jefe de Inteligencia, el general Gonzalo Blu declaró el pasado 20 de junio en calidad de imputado en el caso Huracán y posteriormente manifestó sentirse "engañado" y "avergonzado" por la situación.

Respecto a si hubo un "engaño" en la institución, el general director aseguró que "puede haber sido engañado él (Blu) que estaba encargado de la investigación, por parte de la Inteligencia de Carabineros".

"Pero el resto de la institución, muy poca participación tuvo en estos hechos. Si él fue engañado, no lo conozco, no lo sé. Pero nosotros, los demás integrantes de la institución, no fuimos engañados porque no conocíamos la materia", finalizó.