General director de Carabineros: "Esta crisis, muy dura, sirvió"

El general director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró este domingo que la "crisis muy dura" que ha enfrentado la policía uniformada en el último tiempo, a raíz del fraude conocido como "Pacogate", la "Operación Huracán" y el Caso Catrillanca, "sirvió" para implementar mecanismos de control para que una situación como esta "no vuelva a ocurrir nunca más".

Rozas, en entrevista con el programa El Informante de Televisión Nacional, expresó que la crisis fue "una suma de acontecimientos, de circunstancias, hechos, que indudablemente nosotros como institución también tuvimos mucha culpa".

Respecto al millonario fraude en Carabineros, el general director aseguró que "todo lo que pasó, que muy bien lo sabe la gente en su casa, fue cometido por un grupo de personas que se coludieron para robar, otros que se coludieron para cometer ilegalidades. Fue una falta de control. No es que la institución haya estado descontrolada, pero sí nosotros desde casi ocho meses a la fecha lo que hemos aplicado ha sido un estricto control, sobre todo controles cruzados y controlar bien la gestión".

"Por eso es que a los generales, a los coroneles, a los mayores, a los que tienen mando directo sobre los carabineros les exigimos eso, sobre todo control", añadió Rozas.

"Fuimos soberbios como institución"

Al respecto, agregó que "las instancias de mando no dieron el ancho, no hubo efecto deseado. Y por eso es que hay que ser bastante crítico. Yo lo he dicho en más de una ocasión: fuimos soberbios como institución, en el sentido que nos miramos el ombligo y no supimos observar lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Y no supimos incorporar las asesorías para poder ir colocándonos a las alturas de las circunstancias y del tiempo, de modernizarnos poco a poco".

"Por eso que esta crisis, muy dura, sirvió. Estamos implementando mecanismos de control eficientes, eficaces y sobre todo incorporando la mejor gente, tanto en el ámbito interno como externo, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más", enfatizó el general.

"Mientras más control exista, indudablemente que va a ser mucho mejor para los carabineros. Yo creo que el primer control es el autocontrol, la disciplina consciente. Por eso, es que estamos apuntando a que nuestros carabineros sean formados de una base doctrinaria, disciplinaria, histórica y sobre todo de probidad, transparencia y, también, con apego a los derechos humanos. Y en forma paralela ir incorporando los mecanismos de control externo (..) Todo para detectar y corregir conductas que puedan en algún momento dado llevarnos a cometer estos errores, que finalmente fueron horrores", agregó.

Caso Catrillanca: "Detectamos una falta de actitud, de acción y, sobre todo, una falta de control"

Consultado por las circunstancias en que ocurrió el crimen del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca, en Ercilla, Mario Rozas señaló que "hemos analizado ese caso y una vez más ahí detectamos una falta de actitud, de acción y, sobre todo, una falta de control en los respectivos niveles de mando".

"Esa es lección aprendida y desde ahí para adelante cada vez que hemos tenido un caso de esta naturaleza, no igual pero sí parecido, hemos ejercido un control bastante severo. Cuando hay alguna duda razonable, lógica, hemos sido nosotros mismos los que hemos denunciado al Ministerio Público alguna situación que revista algún carácter de delito", agregó.