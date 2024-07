Gobierno pidió expulsar a agresores de Carabineros en Franklin

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pidió la expulsión de los ciudadanos extranjeros detenidos este jueves por atacar a funcionarios de Carabineros en el barrio Franklin, en el marco de un violento procedimiento policial que se viralizó en redes sociales.

"En Chile no vamos tolerar la agresión a nuestras policías", publicó la autoridad en su cuenta personal de X, confirmando que instruypo "iniciar la expulsión de los agresores" de estos uniformados, que les propinaron golpes de puños y pies, incluso con elementos contundentes y piedras.

Aludiendo a la nacionalidad de los responsables, Monsalve enfatizó que "no permitiremos que vengan a alterar nuestra convivencia pacífica".

Según los primeros antecedentes, la turba agresora estaba compuesta mayoritariamente por extranjeros y entre los 18 detenidos por el operativo -relacionado con denuncias por venta de drogas y comercio ilegal-, hay dos ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular.

Posteriormente, Monsalve ahondó expresando que "son imágenes violentas, no son parte de nuestra tradición, de nuestra cultura; por lo tanto, creo que eso es lo que violenta a los chilenos, porque no es parte de lo que estamos acostumbrados".

"Yo he hablado con Carabineros en la mañana, hay dos personas detenidas de nacionalidad colombiana y de situación irregular. He pedido que, en lo posible, se identifique al resto de los participantes, y he instruido utilizar esta facultad extraordinaria, que hoy está radicada en la Subsecretaría, que es la expulsión por razones de seguridad interior del país", sostuvo.

El grupo, que se encontraba apostado en el sector de calle Placer con San Francisco, se negó a ser fiscalizado por los carabineros y comenzó a agredirlos, obligando a uno de los efectivos a desenfundar su arma de servicio para repelerlos.