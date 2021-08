La académica de la Universidad de Santiago y experta en seguridad Lucía Dammert planteó en El Primer Café que uno de los puntos fundamentales que deben fortalecer las policías es el control territorial, y precisó que aquello "no se logra solamente con Fuerzas Especiales (sic); se requiere una policía que también se haga cargo de los problemas cotidianos", como son en muchos territorios las balaceras y el lanzamiento de fuegos artificiales. A su juicio, "es una decisión política" la ausencia de personal en esos sectores, pues "dicen que no lo pueden combatir porque hacen todos los esfuerzos y no funcionan, y ahí viene un listado gigantesco de requerimientos para enfrentarlo", partiendo por el equipamiento, y no por el trato hacia las comunidades. En concreto, Dammert expresó que "la balacera o los fuegos artificiales son una demostración más de que la policía no está haciendo la pega, y cuando no la hace, hay una decisión política o una incapacidad política detrás".

LEER ARTICULO COMPLETO