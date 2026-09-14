Mecánico no aprueba los BMW para Carabineros: propuso opciones

Diversas opiniones ha generado la confirmación de que Carabineros de Chile sumará a su flota de radiopatrullas un nuevo modelo de auto: el BMW 320i adaptado, adjudicando una licitación por más de $4.300 millones de pesos, por un total de 88 vehículos.

Los nuevos RP de la policía uniformada no contemplan adaptación de sus asientos traseros como calabozo -como sí pasa en otros modelos- y buscan reemplazar parte de la flota, que está fuera de servicio o en muy mal estado.

Cada unidad tiene un costo de $48,89 millones, tiene un motor 2.0 con 184 caballos de fuerza, transmisión automática de ocho velocidades y tracción trasera.

En redes sociales, un reconocido mecánico consideró que la adquisición no es precisamente adecuada, por el mantenimiento que requieren los BMW, poeque los especialistas en la marca no son mayoritarios y además porque -afirma- hay automóviles que tienen mejores prestaciones.

Según Tomás Crozier, dueño de un taller y quien suma más de 200 mil seguidores en Instagram, "no estamos hablando de vehículos que son decenas de veces más lentos", sino quizás llegan a tener un segundo de diferencia en la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora.

Por ello, el experto propuso tres opciones: Honda Civic 1.5 Turbo, Toyota Corolla 2.0 o Mazda 3 2.5, que "son más fiables, son más baratas de mantener" y sobre los cuales hay amplia literatura y experiencia respecto de sus motores y cajas de transmisión.