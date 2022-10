Ministra Tohá asistirá a funeral de sargento Retamal pese a reservas de la familia

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que asistirá al funeral del sargento de Carabineros Carlos Retamal este jueves, a pesar de que la familia de la víctima pidió al Gobierno "mantenerse un poco al margen" del último adiós al efectivo.

El padre del fallecido, Juan Carlos Retamal, afirmó que "he sentido mucho respaldo de Carabineros y de Bomberos. Del Gobierno vi a la ministra el día que llegué al hospital. Posteriormente como familia hemos pedido que se mantengan un poco al margen. Se lo hicimos saber a Carabineros, pero no he tenido contacto con nadie del Gobierno y la verdad de las cosas es que ya es un poco extemporáneo".

No obstante, la jefa de gabinete anunció en La Moneda que "por encargo del Presidente de la República, voy a participar junto al subsecretario (de Prevención del Delito, Eduardo) Vergara en el funeral. El Presidente me ha solicitado expresar su solidaridad y sus condolencias tanto a la familia como a la institución".

Por otra parte, salió al paso de críticas a las autoridades por dichos contra la policía antes de llegar al Ejecutivo: "Todos hemos tenido declaraciones en la vida: cuando estamos ejerciendo estos cargos, tenemos responsabilidades, y tenemos que responder por ellas".

"En el caso del Gobierno del Presidente Boric, no va a haber ninguna vacilación, ninguna duda, respecto a nuestro rol en dar seguridad a la población, en apoyar a las instituciones que tienen una tarea que aportar a ese objetivo, y en hacer valer la ley y los instrumentos que ésta nos entrega para perseguir el delito y proteger a las personas", garantizó Tohá.

El cuerpo del sargento, que desde ayer es velado en la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, será trasladado a la parroquia de la comuna cerca de las 15:00 horas para una misa fúnebre, previo a que se le dé sepultura en el cementerio.

CARABINEROS: DETENCIÓN DEL SOSPECHOSO "ES UN BÁLSAMO"

Respecto al presunto autor del crimen, que fue puesto en prisión preventiva pasado el mediodía, la titular del Interior dijo esperar que la querella del Gobierno "sea eficaz para lograr resultados y condenas, y también aprendizajes".

"Las carreras en autopistas son un tipo de delito que hemos sufrido hace años, para el cual ya hay una legislación vigente (...) pero definitivamente necesitamos ir más allá, porque no es admisible que con motivo de un juego de velocidad, se exponga la vida de quienes transitan por esas vías, pero también de las policías y los servidores del Estado que tienen la tarea de fiscalizar y controlar estas situaciones", remató.

A su vez, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, apuntó que la captura del sospechoso "sin lugar a dudas la vida no la va a poder devolver, pero trae un poco de consuelo a su familia y a nuestra institución", al tiempo que valoró que "cuando se trabaja colaborativamente junto a la comunidad y la sociedad, y cuando se aporta a las instituciones responsables de la seguridad pública, se pueden tener resultados como los que tenemos hoy".

"Agradecer a la Policía de Investigaciones, quienes hicieron un trabajo profesional, dedicado, en el cual nosotros también pusimos nuestras capacidades a su disposición para colaborar con toda la información posible para dar con el paradero del autor del asesinato", agregó.

El director de la policía recalcó que "esto es un bálsamo al dolor que ha significado la pérdida de un camarada, pero también da cuenta de que las instituciones funcionan, y que hay que dejar que los tribunales hagan su trabajo".