Presidente Kast decretó tres días de duelo nacional por muerte de sargento Figueroa

El Presidente José Antonio Kast decretó tres días de duelo nacional por la muerte del sargento Javier Figueroa, baleado el pasado 11 de marzo y quien falleció a causa de sus heridas el jueves 19 de marzo.

Apenas conocida la noticia, el Mandatario expresó a través de su cuenta de X que "lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana. Cada vez que muere un carabinero, se muere una parte de Chile. Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad".

Esta mañana en un punto de prensa, Kast anunció que desde hoy hasta el domingo se rendirá homenaje al suboficial con duelo nacional. Y agregó que "hoy es un día de profundo dolor para nuestra patria. Anoche se nos comunicó el sensible fallecimiento del sargento de carabineros Javier Figueroa, quien fue víctima de un ataque artero que le costó la vida y después de varios días de luchar por su vida".

El Presidente destacó que el sargento Figueroa tuvo "un gesto también de su parte por los demás, ya que es donante de órganos y también en esa línea nos hace un llamado a todos para que, aún después de que partamos, sigamos colaborando y ayudando a nuestros compatriotas".

"El fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza. Y reitero a la institución de Carabineros y a las policías que no están solos, que el Estado estará con ustedes. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen", añadió.

General director: Vamos por quienes lo mataron

Marcelo Araya, general director de Carabineros, planteó que seguirán "trabajando con mayor fuerza por nuestro país, por nuestra seguridad, porque no se merece esto y nosotros como Carabineros vamos a intensificar nuestra labor en todos los lugares del territorio nacional".

"Valoro todo el profesionalismo del Ministerio Público, el trabajo que también se está desarrollando con la Policía de Investigaciones, el trabajo que están desarrollando nuestros servicios especializados y tal como lo hicimos con los criminales que asesinaron a nuestros héroes de Arauco en Cañete, que los buscamos y los encontramos, y aquí vamos por ellos", agregó.

Figueroa se convirtió en el mártir 1.255 de la institución este jueves, luego de pasar ocho días internado en riesgo vital en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Base de Puerto Montt.

Hasta el momento no se reportan detenidos por el hecho.