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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Tras ocho días en riesgo vital, murió el carabinero baleado en Puerto Varas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Desgraciadamente, Javier (Figueroa) falleció", confirmó esta noche el Hospital Base de Puerto Montt.

Tras ocho días en riesgo vital, murió el carabinero baleado en Puerto Varas

El ataque al uniformado -que intentó controlar a personas que estaban bebiendo en la vía pública- marcó el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast el pasado 11 de marzo.

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Se confirmó durante el jueves el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien permanecía en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza, el pasado 11 de marzo en Puerto Montt.

El deceso fue informado por el director del Hospital Base de Puerto Montt, Ricardo Quesada, quien detalló: "Hemos estado todos juntos preocupados de la salud de Javier. Desgraciadamente Javier falleció"

"Se le ha dado la mejor atención posible que nuestro país le puede entregar a un funcionario o a cualquier persona; tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y se cumplió lo que desgraciadamente se pronosticaba", señaló el director.

El funcionario se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto asistencial, donde estuvo con riesgo vital duranteocho días producto de la lesión balística.

Durante la jornada, distintas autoridades llegaron hasta el recinto de salud. Entre ellas, el, jefe de la zona Los Lagos, el General Jorge Valdivia, quien acompañó a la familia, mientras que el delegado presidencial regional, Cristián Palma, expresó sus condolencias por la muerte del funcionario.

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