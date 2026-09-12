Debut de Gendarmería y regreso de la PDI marcarán la Parada Militar 2026

El comandante Rodrigo Parada, vocero para las actividades de las Glorias del Ejército, conversó con Cooperativa sobre las novedades de la nueva edición de la Parada Militar 2026, que estará marcada por el debut de Gendarmería en el desfile.

"Por primera vez Gendarmería de Chile va a estar participando con un contingente en nuestra Gran Parada Militar, así que estamos muy contentos de recibirlos", afirmó el comandante.

Asimismo, detalló que se reincorpora la Policía de Investigaciones, que desde el 2024 no participaba en el desfile y se rendirá un homenaje al Cuerpo Militar del Trabajo, en el marco de los 50 años desde el inicio de la construcción de la Carretera Longitudinal Austral.

"Vamos a aprovechar la instancia de la Gran Parada Militar para condecorar a algunos integrantes del Ejército con la medalla al valor, que va a ser impuesta por el Presidente de la República, para destacar distintos actos heroicos en el desarrollo de algunas actividades, principalmente, de algunas emergencias o catástrofes que ha habido", agregó.

La unidad canina de Carabineros de Chile también tendrá su paso por la Parada Militar, además de algunos animales que acompañarán a las unidades de Fuerzas Especiales del Ejército.

Los ensayos de aeronaves continuarán esta semana, específicamente, el lunes y miércoles: "Las prácticas están partiendo alrededor de las 11:30 horas. Se hacen por los escalones completos".

Parada hizo un llamado a participar del desfile que se realizará el próximo 19 de septiembre en la elipse del Parque O'Higgins, "en honor a las a los 216 años de la creación del Ejército".