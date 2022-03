El general Ricardo Martínez anunció la mañana de este miércoles su renuncia a la comandancia en jefe del Ejército, luego de que fuera citado a declarar por la ministra en visita Romy Rutherford como inculpado en el marco de las investigaciones por fraude en la institución castrense. El jefe militar comunicó su dimisión durante su discurso en la Cuenta Pública de esa rama de las FF.AA., en el que reprochó que se le debiera respetar la presunción de inocencia, "del que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos". Insistiendo en que no es culpable, expresó: "Nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley".

