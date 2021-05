El jefe de la Fuerza Regional de la región Metropolitana, Cristóbal De la Cerda, comentó a Cooperativa los trabajos y resguardos que está llevando a cabo el Ejército en los locales de votación durante este proceso de elecciones. Respecto a la custodia de las urnas durante esta noche, el comandante señaló que “Como militares no vamos a tener contacto en ningún minuto ni con las cajas, ni con los votos que están al interior, ni con los útiles electorales porque se va a hacer una entrega entre los presidentes de mesa y vocales con el delegado de la junta electoral. El delegado de la junta electoral es el que va a sellar la sala, le va a poner llave a la sala, y se va a llevar las llaves. Tampoco va a dejar las llaves en custodia de los militares, no, los militares no van a tener ningún acceso a los votos, solamente el resguardo de que esa sala esté inviolable durante todo el período de la noche”, finalizó.

