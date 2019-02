Ministro Defensa: Jefe del Ejército desconocía caso del general Fuente-Alba

El ministro de Defensa, Alberto Espina, condenó la situación que afecta al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por el delito de malversación de caudales públicos, y sostuvo que el actual timonel de la institución uniformada, Ricardo Martínez, le informó que no tenía conocimiento de estos hechos.

El secretario de Estado afirmó a la prensa que "yo he conversado con el general Martínez y en lo que respecta a la gestión y el período en que él ha ejercido como comandante en jefe me ha señalado que todos los gastos reservados han sido invertidos en forma correcta y adecuada en los objetivos de la defensa nacional".

Espina remarcó que "respecto a los hechos del pasado me ha señalado que él no tenía ningún conocimiento, ni le correspondía, respecto de lo que hubiesen hecho otros comandantes en jefe. En todo caso, esa es una materia que investiga la ministra, pero lo que está claro es que en el período que él ha ejercido, según toda la información que me ha proporcionado, estos gastos han sido invertidos adecuadamente".

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la ministra en visita Romy Rutherford, el citado ex comandante en jefe del Ejército utilizó dineros de gastos reservados, que sólo pueden usarse a contrainteligencia y seguridad, en regalos, viajes y aportes a sus antecesores.

Debido a esta situación, el ex general Fuente-Alba se encuentra detenido en el Batallón de Policía Militar, en la comuna de Peñalolén, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que pronto se solicitará su formalización por lavado de activos vinculado al ocultamiento del origen de su patrimonio.