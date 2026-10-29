FACh se despliega sobre Santiago para su cambio de mando

La Escuela de Aviación, en la Base Aérea El Bosque, es escenario este viernes 30 de la ceremonia de cambio de mando de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), institución cuyo mando asume el general Leonardo Romanini, hasta ahora jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

La actividad, que encabeza el Presidente José Antonio Kast, también marca e paso a retiro del general del Aire Hugo Rodríguez.

Como es costumbre, y para deleite de los fanáticos de la aviación, el cambio de mando contempla un desfile aéreo, por lo que por la zona sur de Santiago -principalmente- se observarán diversas aeronaves, como las GB-1 Gamebrid, de la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones y aviones de instrucción T-35 Pillán de la Escuela de Aviación.

Además, realizarán un paso por El Bosque los aviones A-29 Super Tucano, F-16, KC-135, E-3D Sentry, C-130 Hércules y los helicópteros MH-60M Black Hawk, UH-412, UH-1H y Bell-206.