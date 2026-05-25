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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Fuerza Aérea

Francisca Caces es la primera mujer piloto de F-16 en la historia de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Oficial inició su camino en la Escuela de Aviación en 2015.

Francisca Caces es la primera mujer piloto de F-16 en la historia de Chile
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La Teniente Francisca Caces, de 29 años, se convirtió en la primera mujer piloto de combate de F-16, marcando un hecho histórico para la aviación en Chile.

El Comandante Gastón Cerda destacó que volar un F-16 implica mucho más que operar una aeronave, ya que exige administrar simultáneamente información táctica, sensores y sistemas de armas en entornos dinámicos y bajo presión.

"A altas velocidades, donde los márgenes de error se reducen a fracciones de segundo, estos aviadores deben demostrar un control absoluto de la aeronave", señaló.

La Oficial inició su camino en la Escuela de Aviación en 2015, integrando la Bandada Tauro. Egresó en 2019, periodo en el que realizó su programa de instrucción aérea de Cadetes en el material de vuelo T-35 Pillán.

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