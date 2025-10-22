Nuevo alto mando de la FACh: pasó a retiro el director de la DGAC

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) dio a conocer su alto mando para el año 2026, ratificado por el Presidente de la República y en el que destaca el retiro de dos generales de Aviación, quedando la cabeza de la institución con cinco de estos oficiales, frente a los seis actuales, pues no se mantiene el cargo de comandante del Comando Conjunto Norte.

Así, dejarán la FACh el general de Aviación Carlos Madina Díaz, actual titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); y el general de Aviación Luis Sáez Collantes, hoy comandante del Comando Logístico.

Durante el año 2026, la FACh seguirá liderada por el general del Aire Hugo Rodríguez González, como comandante en jefe, acompañado por cinco generales de Aviación:

Leonardo Romanini Gutiérrez, jefe del Estado Mayor Conjunto, en el mismo cargo

Máximo Venegas Raggio, comandante del Comando de Combate, en el mismo cargo

Miguel Stange Muñoz, comandante del Comando Logístico, hoy comandante del Comando Conjunto Norte

Andrés Leiva Divasto, comandante del Comando de Personal, en el mismo puesto

César Pineda Troncoso, jefe del Estado Mayor General, hoy general de Brigada Aérea y director de Inteligencia

En la DGAC, asumirá el general de Brigada Aérea (A) Humberto Fernández Pittari, hoy comandante en jefe de la V Brigada Aérea, con asiento en Antofagasta.