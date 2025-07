Preocupación en el Congreso tras intento de tráfico de droga en la FACh

Preocupación existe en el Congreso tras conocer el intento de traslado de una sustancia ilícita por parte de cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), un hecho que fue detectado previo a un vuelo institucional que tenía como origen Iquique y destino Santiago.

Tras la detención de los involucrados, el diputado Andrés Longton (RN) comentó "que el narcotráfico haya intentado infiltrarse en un vuelo institucional es una señal alarmante de cuán profundo ha penetrado el crimen organizado en nuestro país, pero también es una señal de que todavía hay Estado, porque fue la propia FACh la que detectó y frenó el intento, al igual que el Ejército".

Desde Amarillos, el diputado Andrés Jouannet manifestó que "es absolutamente lamentable la situación que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas, por eso le he pedido al presidente de la comisión que cite a la ministra de Defensa, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, para que aclare primero estos hechos y segundo, para ver qué protocolo tiene la ministra pensado".

"Yo no he visto mucha proacción del Ministerio de Defensa, esta es una situación que se está repitiendo lamentablemente en nuestras Fuerzas Armadas y no veo una reacción acorde a la ministra y al Ministerio de Defensa, no han presentado una idea de cómo vamos a enfrentar el flagelo del narcotráfico que está penetrando a las Fuerzas Armadas", añadió.

Desde el Ejecutivo, el vicepresidente Álvaro Elizalde destacó que "es muy importante valorar la actitud que ha tenido el comandante en jefe de la FACh y toda la institución para efectos de disponer todo lo necesario para poner a estos funcionarios a la disposición de la justicia, esclarecer completamente los hechos y aplicar las máximas sanciones que establece la ley".

Los cinco sujetos se encuentran en prisión preventiva, a la espera de que el caso sea traspasado a la justicia civil.