Ministro Quiroz instruirá recorte del 3% a cada ministerio este lunes

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que este lunes firmará un oficio que instruirá un recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, que se complementará con una reducción de mil millones de dólares ajustado a la capacidad de cada cartera.

En entrevista con T13, el jefe de la billetera fiscal justificó la decisión ante la necesidad de solucionar la "falta de caja fiscal" que, según acusó, fue heredada del Gobierno de Gabriel Boric. La medida se enmarca dentro del plan del Gobierno para ahorrar 6.000 millones de dólares de gasto público.

El diputado Patricio Briones (PDG), cuyo partido será clave en las votaciones de este tema en el Congreso, destacó que los "recortes presupuestarios para los ministerios y servicios públicos del 3%, que quiere impulsar el Ministro Quiroz, equivaldrían prácticamente a más de 3.000 millones de dólares al año".

"Es una cifra no menor, entendiendo que el plan maestro del Gobierno entrante de José Antonio Kast utilizaría, justamente, la reconstrucción de lo que fueron las comunas de Penco, Lirquén, parte de Tomé y así también Concepción con los incendios de enero pasado. Eso a su vez ayudaría mucho a sanear un poco las arcas fiscales, entendiendo que el gobierno saliente dejó prácticamente este ítem en números rojos", subrayó el parlamentario.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló en conversación con El Mercurio que durante su gestión preferirán priorizar 100.000 empleos en vez de "tres arbolitos", lo que aumenta el ambiente crispado en el Congreso.

En esa línea, el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) respaldó los dichos de Mas: "Estoy completamente de acuerdo con el biministro, ya que durante años hemos visto cómo proyectos que generan empleo y desarrollo quedan atrapados en una burocracia ambiental. Por eso creemos que es necesario avanzar en una reforma legal al Sistema de Evaluación Ambiental para proteger la naturaleza sin seguir frenando el desarrollo y las oportunidades en las regiones", aseveró.

Por su parte, el diputado Boris Barrera (PC) criticó la postura del biministro y señaló que "cuando nos encontramos con personas, técnicos, que están preocupados solamente del dinero, empiezan a aparecer zonas de sacrificio como Quintero, como Puchuncaví, por ejemplo. Quiero decirle al ministro que hay leyes que tiene que respetar y también va a haber un Congreso que va a estar atento a que él no se salte ni una norma".

"Una dicotomía falsa"

El sociólogo Pablo Pinto, exseremi de Medio Ambiente, enfatizó que la economía y la política ambiental no deberían ser excluyentes.

"Lo que se plantea muchas veces es una dicotomía falsa. No es contradictorio el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente; pueden ir en la misma línea. Y a propósito de lo que se ha planteado, esto es mucho más que la caricatura que se hace acerca de 'algunos arbolitos'", indicó.

"Existe la suficiente evidencia de la necesaria protección que debemos hacer del medio ambiente y el Estado tiene una responsabilidad con eso, porque pensemos aquí que esto no tiene que ver con algo que está ajeno a la calidad de vida de las personas, sino que es algo que está asociado directamente con la salud", apuntó el experto.